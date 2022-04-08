Заявку Украины о вступлении в Евросоюз подадут в Европейский союз этим летом. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Мы все ближе к ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что заявку Украины о вступлении в Евросоюз подадут в Европейский Совет этим летом. Нужно раньше, мы сделаем все, чтобы еще ускорить этот процесс», - говорится в сообщении.
Ермак добавил, что госпожа Урсула фон дер Ляен находится с визитом в Украине. Она увидела воочию последствия "русского мира" в Буче.
"Мы точно не остановимся, Украина будет в Европейском союзе. Наш народ это заслужил как никто другой. Это дело доведем до конца», - подчеркнул глава Офиса президента Украины.
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Напомним, президент Владимир Зеленский подписал заявление о вступлении в ЕС на пятый день после начала нападения России на Украину.
1 марта Европарламент начал специальную процедуру вступления Украины в ЕС.
Добавим также, что по словам президенты Европарламента Роберти Метсоли, временные рамки рассмотрения заявки Украины на членство в Евросоюзе могут быть значительно короче, чем в других случаях. Об этом она сказала во время визита в Киев.
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