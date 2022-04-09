Существеует вероятность, что Украина сможет вернуть Крым почти без потерь со своей стороны.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Я думаю, что все должно зависеть от обстоятельств. Генштаб хорошо понимает и цену потерь и вообще возможность такой операции.

Если Крым будет пустым, то почему бы и туда и не зайти и не взять его сходу. Потому что все основные силы сегодня стянуты в том числе и с Крыма и через Крым на юг Украины. И если мы отрежем группировку рф на юге Украины, то почему бы нам потом не зайти в пустой Крым и не решить полностью вопрос территориальной целостности" - утверждает Жданов.

По его словам, если цена вопроса будет слишком большая (потери ВСУ), то тогда будет уместнее будет перенести этот вопрос в политическую плоскость.

"Но ситуация может развиваться в любую сторону. Если местные жители, которые настроены проукраински - поднимут там восстание, то мы будем вынуждены его поддержать, чтобы не дать захлебнуться в собственной крови", - отметил военный эксперт.

Напомним, захватчики заканчивают подготовку к масштабной битве за Донбасс.

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