Украина является лидером свободного мира в современной истории

Об этом заявил российский политолог Андрей Пионтковский, который долгое время проживает в США.

"Украина творит сейчас историю. Мы сейчас привыкли, что лидером свободного мира сейчас сидит в кремле в овальном кабинете Белого дома на Пенсильвании. Но вот 12 последних лет это кресло пустует. И очень сложно назвать лидером свободного мира ни Обаму, ни Трампа, ни даже Джо Байдена при всех его определенных заслугах.

Лидером свободного мира является украинский народ - он решает сейчас судьбу человечества, он на стороне правды, на правильной стороне истории на стороне добра против абсолютного зла. И я верю в этот успех - все будет хорошо", - с уверенностью говорит Андрей Пионтковский.

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