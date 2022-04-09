Одной из многих неудач русских войск при вторжении в Украину стал радиосвязь, иногда оккупанты используют коммерческие рации, а украинцы перехватывают их частоты.

Это может показаться не таким серьезным, как отсутствие современных танков или ракет, но это помогает объяснить, почему российские силы кажутся плохо скоординированными становятся жертвами засад и потеряли такое количество войск, в том числе семь генералов, пишет The Economist.

Современные радиостанции военного класса шифруют сигналы и меняют частоту, на которой они работают, много раз в секунду, делая невозможным перехват их передачи. Но многие российские войска общаются по незашифрованным высокочастотным (HF) каналам, которые легко подслушать.

Российская армия имеет некоторые современные технологии. В 2012 году она начала получать радиоприемники Azart, которые имеют встроенное шифрование и могут работать на гораздо более высоких частотах. Однако такие радиостанции, по подсчетам военных экспертов могла иметь лишь часть войск рф, которые вторглись в Украину.

Также неясно, работает ли Azart должным образом. Разработать надежную и безопасную систему довольно сложно. Британская армия столкнулась с проблемами совместимости и задержками со своими новыми радиостанциями Bowman в 2000-х годах, и Америка потратила миллиарды долларов на свою Объединенную тактическую радиосистему. Части программы в конечном итоге были отменены. Томас Витингтон, военный аналитик, специализирующийся на электронной войне, сомневается, что российская система закупок столь же эффективна, как ее западные коллеги, а коррупция является значительной.

В России есть другие радиоприемники, но Azart может быть с ними несовместимым. Если элитное десантное подразделение имеет современные радиоприемники Azart, но поддерживающая его артиллерия использует устаревшие системы или коммерческие устройства, они в конечном итоге будут общаться через незащищенные каналы связи.

Украинские защитники регулярно публикуют перехват разговоров оккупантов. Господин Витингтон говорит, что некоторые из них сочетались с действиями на местах, что придает им доверия. На одной из записей можно услышать, как военные в бронированной колонне говорят, что они попали в «засаду», поскольку их машины попали под обстрел.

Не только то, что говорят русские, может скомпрометировать их. Старые радиостанции можно отслеживать с помощью радиопеленгации —и радио может быть заглушенное. Есть сообщения о том, что частоты, которые использовали российские войска, бомбили хэви-метал музыкой или другими передачами украинских операторов, иногда во время боя. Тем временем самолеты НАТО, которые летают у западных границ Украины, принимают радиосигналы от российских войск.

Напомним, оккупанты прикрывались местными жителями и воровали все, что могли: "Каждые два дня менялись машины..."

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