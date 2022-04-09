Обращаться с армией рф и наемниками, которых они привлекают для захвата украинских земель, нужно так, как с террористами.

В парламенте Великобритании хотят признать путина и его армию террористами, а также желают возглавить процесс по выдаче международного ордера на арест президента рф. Об этом заявила член парламента Великобритании Лайла Моран в комментарии Guildhall .

«Путин и его армия убивают ни в чем невинных украинцев. Те санкции, которые мы ввели, были крайне необходимы, но мы не можем останавливаться на достигнутом, пока массово убивают украинцев» - рассказывает Морган.

Она добавила, что обращаться с армией рф и наемниками, которых они привлекают для захвата украинских земель, нужно так, как с террористами. Нужно применять к ним соответствующие постановления правительства Великобритании.

«Мы должны возглавить призывы к Международному уголовному суду по выдаче международного ордера на арест Путина», — добавляет в обращении член парламента Великобритании.

Также мы писали, Генеральный штаб ВСУ сообщил о потерях России в войне по состоянию на утро 9 апреля.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.04 ориентировочно составили: личного состава около 19100 человек, танков ‒ 705 ед, боевых бронированных машин - 1895 ЕД, артиллерийских систем – 335 ед, РСЗО – 108 ЕД, средств ПВО-55 ЕД, самолетов-151 ЕД, вертолетов – 136 ед, автомобильной техники – 1363 ед.

Напомним, ВСУ глушат переговоры оккупантов музыкой heavy metal во время боя: The Economist о еще одной беде войск рф

Как сообщала Politeka, Арестович рассказал о потерях рф и разрушительных санкциях

Также Politeka писала, что Генштаб сообщил о больших проблемах в подразделениях оккупантов: какой процент больше не хочет воевать