Российские оккупанты могли специально дезинформировать украинскую разведку слухами о новом наступлении на Харьков.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович "Телеграфу" в интервью, которое было опубликовано 8 апреля.
Речь об этом зашла при обсуждении ситуации на Донбассе и в Харьковской области в районе Изюма.
"Они прошли Изюм и уже развивают наступление в направлении Краматорска и Славянска. Это и есть то самое наступление, которое обещали нам всем. По сути, они пытаются это окружение замкнуть. Получится ли – большой вопрос. Попутно они анонсировали взятие Харькова, но это был информационный ход. Я думаю, что они закинули нашей разведке такие данные для того, чтобы мы оттянули часть сил на защиту Харькова, чтобы не кидали на Изюм", – сказал Арестович.
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На уточняющий вопрос, считает ли он, что оккупанты не будут атаковать Харьков, советник главы ОП ответил, что на это у россиян "нет сил и средств".
Напомним, захватчики заканчивают подготовку к масштабной битве за Донбасс.
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Кроме того Politeka.net писала, что Алексей Арестович оценил угрозу повторного наступления на Киев.