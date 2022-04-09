Все фуры из России и Беларуси должны покинуть территорию Европейского Союза до 16-го апреля после массовых акций протеста активистов на границе.

Сегодня, девятого апреля, стало известно, что украинцы смогли добиться желаемого. Находясь на польско-белорусской границе, они несколько дней блокировали фуры с товаром, который направлялся в страну-агрессор, и призывали заметить ситуацию страны ЕС.

Об этом сообщила украинская активистка, соорганизатор блокады пунктов пропуска на польско-белорусской границе Наталья Панченко.

До 16 апреля все фуры из рф и беларуси должны покинуть территорию Европейского союза и не въезжать туда до завершения войны в Украине.

"Нам удалось. Нас услышали не только журналисты и активисты, но и политики всего мира. Спасибо за внимание, Ваша Наталья Панченко и нереальные люди, которые все эти дни держали фуры голыми руками. Решение о пятом пакете санкций ЕС против России уже официально опубликовано" – говорит Наталья.

О данном решении также говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.

Активисты снимают блокады с пунктов пропуска. Также активистка рассказала, что блокада пунктов пропуска проходила очень проблемно, но люди стояли на своем.

Мы писали, совет директоров Международного валютного фонда согласовал открытие специального счета для перевода средств стран-доноров на помощь Украине.

"Совет директоров МВФ согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине. Мы с Минфином лоббировали это решение вместе с Правительством Канады и с самого начала получили поддержку еще и из Нидерландов, Польши, стран Скандинавии и Балтии", - говорится в сообщении.

Напомним, Против российской нефти и торговли: Байден согласовал новые санкции для рф.

Как сообщала Politeka, "Они хотят закончить войну": Арестович рассказал о потерях рф и разрушительных санкциях.

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