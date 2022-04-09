Международный уголовный суд над путиным будет в любом случае, что может поставить под сомнение будущее россии

Об этом заявил расследователь Bellingcat Христо Грозев в интервью BBC.

"Я не вижу сценариев, в котором не будет международного уголовного суда против путина. Это исключено. И это не зависит от достижения конца войны, потому что это преступление против человечества, которое многие страны имеют право сами расследовать без получения разрешения Украины. Такие расследования уже начали прокуратуры Германии, Испании, Нидерландов и Литвы", - заявил Грозев.

По его словам, этот процесс необратим. Кроме того, отдельно от международного уголовного суда каждая из этих стран имеет право и обязанность расследовать преступление. По политической цепочке они доходят до первого лица, которое является главнокомандующим. Без обвинения путина ни один из этих процессов не закончится.

"Остается вопрос, насколько будет исполним приговор, потому что рф никогда не сдаст путина в нынешнем режиме. С другой стороны конституция не позволяет передать россиян другим странам, даже если будет новая власть - но здесь это не самое важное.

Если человек во главе россии будет приговорен к пожизненному тюремному заключению даже в его отсутсвтие - это будет означать конец россии в такой форме, в которой мы ее знаем.

Это доведет к изменениям внутри россии, потому что врядли среднестатистический россиянин будет это отрицать. Если весь мир обвинил нашего руководителя в том, что он преступник, то вряд ли это только западная пропоганда.

Поэтому я уверен, что будут обвинения. Вопрос в том, что случится внутри россии и на сколько это приведет к быстрому изменения режима"- рассуждает Христо Грозев.

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