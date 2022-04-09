Если венгерский премьер Виктор Орбан "не видит" зверств российских военных в пригородах Киева, "ему следует посетить окулиста".
Об этом он сказал глава польской партии Право и справедливость Ярослав Качиньский в интервью Radio Plus.
Как выразился польский политик, до недавних выборов в Венгрии он воздерживался от оценок поведения венгерского премьера, но теперь "должен признать, что все это очень грустно".
"Оценка поведения Орбана однозначно отрицательная. Когда он говорит, что не видел, что произошло в Буче, ему нужно посоветовать сходить к офтальмологу", – сказал Качиньский.
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По его словам, Польша не будет сотрудничать с Венгрией до тех пор, если позиция Орбана по войне Путина против Украины не изменится.
"Полагаю, то, что делает Орбан, – он надеется сыграть роль в прекращении этого конфликта. Но я думаю, что это совершенно тупиковый путь", – резюмировал глава ПиС.
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