Если венгерский премьер Виктор Орбан "не видит" зверств российских военных в пригородах Киева, "ему следует посетить окулиста".

Об этом он сказал глава польской партии Право и справедливость Ярослав Качиньский в интервью Radio Plus.

Как выразился польский политик, до недавних выборов в Венгрии он воздерживался от оценок поведения венгерского премьера, но теперь "должен признать, что все это очень грустно".

"Оценка поведения Орбана однозначно отрицательная. Когда он говорит, что не видел, что произошло в Буче, ему нужно посоветовать сходить к офтальмологу", – сказал Качиньский.

По его словам, Польша не будет сотрудничать с Венгрией до тех пор, если позиция Орбана по войне Путина против Украины не изменится.

"Полагаю, то, что делает Орбан, – он надеется сыграть роль в прекращении этого конфликта. Но я думаю, что это совершенно тупиковый путь", – резюмировал глава ПиС.

Напомним, Арестович рассказал, почему наступление рф на Харьков невозможно: "Специальная дезиноформация".

Как сообщала Politeka, В Пентагоне подтвердили, что ракетный удар по вокзалу в Краматорске нанесла россия.

Также Politeka писала, что "Определенный отпечаток": Подоляк рассказал, что изменилось в переговорах с рф после событий в Буче.