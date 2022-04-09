У оккупантов родственники начали считать, сколько смогут получить компенсации за их гибель. Об этом свидетельствуют новые перехваченные разговоры захватчиков, которые есть в распоряжении СБУ. Запись представлена на странице в социальной сети Фейсбук.

В разговоре слышно, как женщина говорит мужу, который с войсками рф вторгся в нашу страну, будто у них все хорошо, их СМИ утверждают, будто они побеждают. Также женщина заявила, что путин всем обещает ветеранку и выплаты за каждый боевой день.

«Три миллиона и похороны оплатить. Деньги дают», – говорит оккупант.

Жена в свою очередь добавила: «3 миллиона – это за ранение? За смерть – 5 или 7».

После оккупант подтвердил, что у него практически всю роту уничтожили войска ВСУ: «Всю роту расхрили нашу… Х* знает, чего мы здесь делаем… Нас ху*чат, как котят».

Также мы писали, в ночь на 8 апреля российские оккупационные войска в Мариупольском торговом порту обстреляли ледокол "Капитан Белоусов" с гражданским экипажем на борту. Об этом сообщили в Telegram полка "Азов", который сейчас защищает Мариуполь.

В результате действий противника погиб один человек, также есть раненные. Украинские военные подчеркнули, что путинские убийцы продолжают уничтожать порт города, даже несмотря на то, что в нем находятся и иностранные корабли с экипажами.

Напомним, мы писали в осажденном Мариуполе оборвалась жизнь выдающегося украинца.

Как сообщала Politeka, оккупанты в Мариуполе собиралсь штурмовать здание СБУ, переодевшись в форму Нацгвардии.

Также Politeka писала, что в Мариуполе оккупанты незаконно вывезли врачей и больных людей из больницы.