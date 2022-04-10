Генштаб ВСУ сообщил о гибели украинского пилота, который погиб в бою, во время которого было сбито пять вражеских самолетов.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 45-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось сбить 151 самолет и 136 вертолетов. Во время одного из воздушных боев погиб украинский пилот - подполковника Вячеслава Ерка. Об этом сообщил Генштаб ВСУ на страничке в Фейсбук.

"Война забирает лучших. Военнослужащие бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" совершили в последний полет подполковника Ерка Вячеслава Владимировича.

24 февраля страшная дата, которая навсегда запечатлелась в памяти каждого Украинца.

Российские кафиры начали циничное наступление на Украину. Вячеслав Ерко был одним из первых, кто вступил в ожесточенное воздушное сражение с вражеской авиацией.

Настоящий патриот своей Родины до последнего отстаивал родную Киевщину. В том ожесточенном бою, совместными усилиями наших пилотов, было сбито пять вражеских самолетов. Но, к сожалению, для Вячеслава это сражение стало для последним...", - написано было в публикации.

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