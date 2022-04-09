Как пишет Politeka.net, украинцы уже 45-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Враг был полностью отброшен в Черниговской, Сумской и Киевской областях. Но это не останавливает оккупантов и они готовят новое наступление. В Генштабе ВСУ сообщили новую информацию по российскому вторжению.
"Российская федерация продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства. Враг продолжает проводить подготовительные мероприятия с целью активизации наступательных действий на востоке Украины для установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.
Основные усилия кафиров сосредотачиваются на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм. Остается высокой вероятности привлечения противником диверсионно-разведывательных групп для осуществления диверсий на объектах транспортной инфраструктуры", - было отмечено в свежей сводке.
Также отмечено, что на Харьковском направлении прибыло подкрепление россиян - 2 бтг, а в Херсонской области оккупанты пытаются удержаться на границах региона.
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