Как пишет Politeka.net, украинцы уже 45-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Враг был полностью отброшен в Черниговской, Сумской и Киевской областях. Но это не останавливает оккупантов и они готовят новое наступление. В Генштабе ВСУ сообщили новую информацию по российскому вторжению.

"Российская федерация продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства. Враг продолжает проводить подготовительные мероприятия с целью активизации наступательных действий на востоке Украины для установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.

Основные усилия кафиров сосредотачиваются на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм. Остается высокой вероятности привлечения противником диверсионно-разведывательных групп для осуществления диверсий на объектах транспортной инфраструктуры", - было отмечено в свежей сводке.

Также отмечено, что на Харьковском направлении прибыло подкрепление россиян - 2 бтг, а в Херсонской области оккупанты пытаются удержаться на границах региона.

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