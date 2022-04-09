Как пишет Politeka.net, украинцы защищают свою землю уже 45-е сутки. За это время удалось остановить наступление врага, а также погнать россиян обратно по ряду направлений. Множество оккупантов сдаются в плен, чтобы сохранить жизнь. Вице-премьер министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о новом обмене пленными, благодаря которому в Украину вернулись десятки человек.

"По приказу Президента Зеленского сегодня прошел третий обмен пленными. Домой возвращаются 12 наших военных, из которых одна женщина-офицер. Также мы уволили 14 гражданских, включая 9 женщин. Всего 26 наших людей", - написала Ирина Верещук в своем тг-канале.

Напомним, Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров 6 апреля

А еще Politeka сообщала, что появилось важное предостережение для украинцев

Также Politeka писала, что сегодня состоялся первый полноценный обмен военнопленными



