Как пишет Politeka.net, украинцы защищают свою землю уже 45-е сутки. За это время удалось остановить наступление врага, а также погнать россиян обратно по ряду направлений. Множество оккупантов сдаются в плен, чтобы сохранить жизнь. Вице-премьер министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила о новом обмене пленными, благодаря которому в Украину вернулись десятки человек.
"По приказу Президента Зеленского сегодня прошел третий обмен пленными. Домой возвращаются 12 наших военных, из которых одна женщина-офицер. Также мы уволили 14 гражданских, включая 9 женщин. Всего 26 наших людей", - написала Ирина Верещук в своем тг-канале.
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