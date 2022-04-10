В Киеве могут измениться названия пяти станций метро. Украинская поэтесса Лина Костенко предлагает для них свои альтернативные названия.

Станцию "Дружбы народов" она предлагает переименовать в "единства Украины"или" Черная Гора"

"Берестейскую" - на "Бучанскую"или "Бандеровскую".

Для станции "Героев Днепра" Костенко предлагает названия "Героев Мариуполя" или же "Героев Украины".

Для "Минской" – "Варшавская", "Пагоня", "Вышгородская" и "Полесская".

А "Площадь Льва Толстого" может быть "Валерия Лобановского", "Евгения Патона", "Чикаленко", "Ивана Котляревского" или "Василия Стуса".

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