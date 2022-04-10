"Битва за Донбасс", о которой так много сейчас говорят, российскими оккупантами уже проиграна.

Украинкий блогер Александр Коваленко назвал несколько причин.

"Во-первых, что мне сразу же бросилось в глаза – российские официальные лица назвав бегство своих войск из киевской и черниговской области "сокращением военной активности" по сути, не сократили военную активность, а полностью бежали из этих областей и не только. Сумская область сейчас освобождена от российских оккупантов" - напомнил эксперт.

Он добавил, что в Черниговской, Киевской и Сумской областях российские войска очень сильно потрепали. Они понесли серьёзные потери, как в личном составе, так и технике. И после месяца такой мясорубки, было бы логичным их заменить свежими подразделениями, а этих отправить по ротации залечивать ПТС бояркой. Но этого не произошло.

"Вместо ротации, произошла перегруппировка и потасканных и морально подавленных мародёров, вкусивших плод беззакония, отправляют на новый плацдарм, участвовать в “битве за Донбасс”.

О чём это говорит? Не только о том, что российское командование бросает в новую мясорубку физически и психологически отработанный материал по рядку показателей, но и о том, что российской армии некем и нечем заменить этот материал", - утверждает Коваленко.

"Единственное кто нашёлся на компенсацию потерь оккупационного контингента, так это 5-я общевойсковая армия Восточного военного округа ВС РФ, которую через всю Россию свозят к границе с Украиной. Но, важно понимать, что эта 5-я общевойсковая армия это, скажем так, по меркам даже российской армии, отнюдь не второй сорт", - добавил он.

Второй причиной будет продолжение логистического коллапса:

"Дело в том, что до 24 февраля 2022 года Россия могла в неделю перебрасывать к границам с Украиной по своим железным дорогам и автомобильным магистралям в среднем 7 тысяч л.с. Введение же санкций и уход ряда иностранных компаний, обслуживающих огромный спектр транспортных опций РФ, значительно снизили эти возможности. И теперь, в среднем Россия обеспечивает доставку 4 тыс личного состава в течение недели к границам с Украиной.

В свою очередь, в пиковые периоды боевых действий потери российских оккупантов достигали 10 тысяч убитыми, раненными и пленными в неделю. То есть, с учётом такой интенсивности боевых действий Россия никак не сможет компенсировать свои недельные потери".

"В-третьих, российские оккупанты до сих пор не контролируют ключевые города на донбасском плацдарме. Речь даже не о крупных, таких как Харьков, без контроля которого опасно проводить масштабную наступательную операцию, или про Мариуполь, который стал позором российских оккупантов...

Ну и четвёртый, очень важный момент, на который многие не обращают внимания. Российское командование ставит цель достигнуть результата в «битве за Донбасс» к 9 мая. А когда ставятся жёсткие временные рамки – это чревато ошибками и зачастую фатальными, что, разумеется, нам только на руку.

Вот и получается, предсказуемость врага, с ограниченными и не лучшей кондиции ресурсами, подгоняемого сроками. Что это всё в сумме даёт? Верно – поражение", - пишет Алесандр Коваленко.

Напомним, оккупанты пытаются прорвать оборону под Харьковом: данные Генштаба

Как сообщала Politeka, ВСУ в пятый раз накрыли оккупированный аэродром: "Мелитополь постепенно становится Чернобаевкой"

Также Politeka писала, что Арестович сообщил, что Россия начала наступление на Донбасс: определят окончание войны