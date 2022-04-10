Защитники Украины в боях с российскими оккупантами завоевали уже немало военных трофеев.

Вчера, девятого апреля, стало известно, что уже был задокументирован 1000-й трофей у ВСУ. Об этом сообщают в Телеграм-каналах после заявлений самих украинских защитников.

По словам очевидцев, это возможно новый рекорд современных конфликтов - за 45 суток затрофеить 1 000 единиц вражеской техники.

«Речь идёт именно о задокументированных трофеях. А сколько нет? И то ли ещё будет!» - говорят в сообщении.

Отметим, как можно понять, защитники Украины в боях с российскими оккупантами завоевали уже немало военных трофеев. Среди них оказался модернизированный танк Т-82 путинской армии.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и деятельности войск противника не зафиксировано.

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