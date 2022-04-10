Вооруженные силы Украины уничтожили еще несколько командиров российских оккупационных войск. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ на своей странице в Фейсбуке.
«"Украинское сафари 2.0" продолжается, а потому еще одна порция "свеженьких" и "правильных" оккупантов из состава с РФ уже подъехала и ожидает» - с иронией подмечают в СтратКом ВСУ.
Как сообщается, были ликвидированы следующие представители офицерского и командного состава войск рф:
- Командир артиллерийского реактивного дивизиона 200 омсбр подполковник Динар Хаметов из деревни Пестрецы, Татарстан;
- Командир парашютно-десантного батальона 31-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады майор Ягидаров Денис, выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища;
- Командир мотострелковой роты, старший лейтенант Зайцев Дмитрий выпускник в Московском ВОКУ;
- Командир взвода управления ГСАДн 37 омсбр старший лейтенант Доржиев Мунко из бурятского улуса Хойтобэе;
- Лейтенант РосГвардии Максим Концов.
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Также мы писали, девятого апреля стало известно, что уже был задокументирован 1000-й трофей у ВСУ. Об этом сообщают в Телеграм-каналах после заявлений самих украинских защитников.
По словам очевидцев, это возможно новый рекорд современных конфликтов - за 45 суток затрофеить 1 000 единиц вражеской техники.
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