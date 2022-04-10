Были ликвидированы представители офицерского и командного состава войск рф.

Вооруженные силы Украины уничтожили еще несколько командиров российских оккупационных войск. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ на своей странице в Фейсбуке.

«"Украинское сафари 2.0" продолжается, а потому еще одна порция "свеженьких" и "правильных" оккупантов из состава с РФ уже подъехала и ожидает» - с иронией подмечают в СтратКом ВСУ.

Как сообщается, были ликвидированы следующие представители офицерского и командного состава войск рф:

Командир артиллерийского реактивного дивизиона 200 омсбр подполковник Динар Хаметов из деревни Пестрецы, Татарстан;

Командир парашютно-десантного батальона 31-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады майор Ягидаров Денис, выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища;

Командир мотострелковой роты, старший лейтенант Зайцев Дмитрий выпускник в Московском ВОКУ;

Командир взвода управления ГСАДн 37 омсбр старший лейтенант Доржиев Мунко из бурятского улуса Хойтобэе;

Лейтенант РосГвардии Максим Концов.

Также мы писали, девятого апреля стало известно, что уже был задокументирован 1000-й трофей у ВСУ. Об этом сообщают в Телеграм-каналах после заявлений самих украинских защитников.

По словам очевидцев, это возможно новый рекорд современных конфликтов - за 45 суток затрофеить 1 000 единиц вражеской техники.

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