Как пишет Politeka.net, ПриватБанк сообщил о технических работах сервиса "Приват24". Об этом сообщила пресс-служба банка на официальном сайте.
Отмечено, что онлайн-банкинг не будет работать с 23:00 10 марта по 8:00 11 марта. При этом рассчитаться карточкой в магазине или снять деньги в банкомате можно будет.
"ПриватБанк с 23:00 10 апреля по 8:00 11 апреля проводит плановые регламентные работы в Приват24, которые необходимы для безопасной и качественной работы сервисов. При проведении работ пользование сервисами будет временно приостановлено.
Расчеты в торговой сети и банкоматы будут работать в обычном режиме. Просим простить за временные неудобства и надеемся на ваше понимание!", - написано было в заявлении.
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