Пресс-служба ПриватБанка сообщила об отключении "Приват24" на время технических работ.

Как пишет Politeka.net, ПриватБанк сообщил о технических работах сервиса "Приват24". Об этом сообщила пресс-служба банка на официальном сайте.

Отмечено, что онлайн-банкинг не будет работать с 23:00 10 марта по 8:00 11 марта. При этом рассчитаться карточкой в магазине или снять деньги в банкомате можно будет.

"ПриватБанк с 23:00 10 апреля по 8:00 11 апреля проводит плановые регламентные работы в Приват24, которые необходимы для безопасной и качественной работы сервисов. При проведении работ пользование сервисами будет временно приостановлено.

Расчеты в торговой сети и банкоматы будут работать в обычном режиме. Просим простить за временные неудобства и надеемся на ваше понимание!", - написано было в заявлении.

Напомним, клиентов ПриватБанка известили о важных изменениях, кого коснется

А еще Politeka сообщала, что украинцы смогут получить тысячу гривен за вакцинацию не выходя из дома

Также Politeka писала, что восстановление пароля в ПриватБанке обернулось скандалом, что делать



