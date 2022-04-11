Как пишет Politeka.net, украинцы уже 46-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Недавно удалось освободить Черниговскую область от врагов и теперь там работают сотрудники ГСЧС, которые занялись разминированием территории, передает пресс-служба ведомства.
"На городском пляже "Золотой берег" в Чернигове пиротехники ГСЧС изъяли 6 ракет из реактивной системы залпового огня «Ураган». Часть из них была в воде, другая – на самом пляже.
Обследовать берег реки и пляж спасатели начали 9 апреля, остатки обломков ракет получили сегодня, 10 апреля. Еще одну ракету обнаружили в лесу близ городского парка культуры и отдыха.
Работы по очистке территорий города и области боеприпасов продолжаются", - написали в службе.
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