Как пишет Politeka.net, Украину продолжает поддерживать весь мир. Шествия и митинги проходят в разных уголках планеты Земля. ТГ-канал "NEXTA" решил показать, как прошло шествие на поддержку украинцев в Словении.
На кадрах можно увидеть огромное количество демонстрантов с украинской символикой. Люди шли по улице и пели легендарный хит "Ой у лузі червона калина". Видео было почти 2 минуты, но люди все шли и шли, напевая песню.
"Шествие в поддержку Украины в Словении", - написано было под публикацией.
Украинцы сразу начали комментировать публикацию:
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"Молодцы", "Слава Украине", "Умнички, спасибо", "Какая песня, люблю", "Братья и сестры, браво", "Люди, поддерживающие и голосующие за тиранов и диктаторов, не их жертвы - они соучастники! Джордж Оруэлл".
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