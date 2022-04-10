Как пишет Politeka.net, украинцы уже 46-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить врага, но и освободить Черниговскую, Киевскую и Сумскую области от оккупантов. В Генштабе ВСУ рассказали оперативную обстановку на вечер 10 апреля.

"Враг имеет ряд проблем в материально-техническом обеспечении группировки войск Западного военного округа. Это недостаток запасных частей, отдельных типов артиллерийских боеприпасов, а также несовершенство системы хранения и снабжения материально-техническими средствами.

На Донецком и Таврическом направлениях противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка. Оккупанты не оставляют попыток взять под полный контроль город Мариуполь", - было отмечено в сводке.

Также отмечено, что возможны бои за Харьков, а также Славянск и Барвинково. Также оккупанты передвинули С-350 в Таганрог, чтобы усилить противовоздушную оборону на Донецком направлении.

"Ожидаются попытки противника существующим составом войск прорвать нашу оборону и осуществить продвижение в районы населенных пунктов Северодонецк, Попасна, Авдеевка и Курахово", - добавили в Генштабе.

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