Как пишет Politeka.net, украинцы уже 46-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить врага, но и освободить Черниговскую, Киевскую и Сумскую области от оккупантов. В Генштабе ВСУ рассказали оперативную обстановку на вечер 10 апреля.
"Враг имеет ряд проблем в материально-техническом обеспечении группировки войск Западного военного округа. Это недостаток запасных частей, отдельных типов артиллерийских боеприпасов, а также несовершенство системы хранения и снабжения материально-техническими средствами.
На Донецком и Таврическом направлениях противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка. Оккупанты не оставляют попыток взять под полный контроль город Мариуполь", - было отмечено в сводке.
Также отмечено, что возможны бои за Харьков, а также Славянск и Барвинково. Также оккупанты передвинули С-350 в Таганрог, чтобы усилить противовоздушную оборону на Донецком направлении.
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"Ожидаются попытки противника существующим составом войск прорвать нашу оборону и осуществить продвижение в районы населенных пунктов Северодонецк, Попасна, Авдеевка и Курахово", - добавили в Генштабе.
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