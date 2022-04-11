Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.
Как сообщается, на Донецком направлении противник основные усилия продолжает сосредотачивать на взятии под контроль Попасной, Рубежного, Нижнего и Новобахмутовки, а также установлении полного контроля над Мариуполем.
Враг пытался провести штурмовые действия в районе Золотого, но успеха не имел.
В городе Мариуполь при поддержке артиллерии и авиации оккупанты продолжают штурмовые действия в районах завода “Азовсталь” и морского порта.
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Кроме того осуществлял артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах Высокополье, Трудолюбовка и Марьянское.
На Слобожанском направлении оккупанты продолжают частичное блокирование Харькова, продолжаются артиллерийские обстрелы отдельных районов города.
На Изюмском направлении продолжается воздушная разведка местности с целью выявления позиций Вооруженных Сил Украины.
Силами до двух батальонных тактических групп враг пытался осуществить наступление в направлениях населенных пунктов Долгенькое и Дмитровка, успеха не имел и отошел на ранее занятые позиции.
В Генштабе не исключают проведения вооруженными силами российской федерации провокационных действий на территории Приднестровского региона Республики Молдова с целью обвинения Украины в агрессии против соседнего государства.
Также существует вероятность, что противник продолжит удары по объектам транспортной инфраструктуры на территории Украины с целью их уничтожения или вывода из строя.
Тем временем определены подразделения вооруженных сил республики беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
Напомним, враг может перейти в наступление в ближайшие дни.
Также Politeka.net писала, что Сергей Гайдай рассказал, что происходит в "ЛНР".
Кроме того Politeka.net сообщала, что оккупанты планировали "сафари на украинцев", а вместо этого теперь в плену.