Обновление вооружения для нашей страны предусмотрено уже в ближайшие дни.

Вашингтон направит в Украину очередной пакет военной помощи, предусматривающий оружие, необходимое для защиты от российских оккупантов.

Об этом рассказал советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала АВС News.

Боеприпасы и техника позволят предотвратить захват новых территорий, где российские войска совершают страшные преступления против человечества и мародерства. Обновление вооружения для нашей страны предусмотрено уже в ближайшие дни.

Также администрация Байдена готова предоставлять оружие, которое позволит Украине нанести удар по российским военным аэродромам, что повысит шансы ВСУ выдержать новое наступление.

"У них будет способность поражать более глубокие цели", сообщил корреспонденту CNBS источник в Пентагоне.

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