Российские оккупанты нанесли удар по предприятию из Катара, которое располагается в Николаевской области.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, комментируя ночной удар по области.

«Вчера ночью бахнуло, все об этом писали.Скрывать не буду, там ракеты. Это русские оккупанты напали на предприятие из Катара на территории нашей области. Пострадавших нет, два ангара пустых и охранник пострадал от разбитого стекла», - сообщил Ким.

Также глава Николаевской ОГА сообщил, что орки массово отказываются ехать в Украину.

«Под предлгами любыми, не пугают их ни тюрьма, ничего. Все равно хотят остаться жить. Даже отказывается центральная Россия, потомучто они там хоть как-то пользуются Интернетом. Потому что даже в их тупых головах понятно, что будет такая история: Приехал без одной руки - служил в Чернобаевке, приехал с тремя - служил в Чернобыле, приехал х*р не стоит - служил в Конотопе», - заявил Ким.

Он также предположил, что в Украину едут те, «у кого нет интернета».

«Якутия, Мурманск… из дальней России. Наобещали им квартир здесь, они интернетом не умеют пользоваться. Ну, пока доедут, им дорасскажут, что здесь происходит», - заверил Ким.

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