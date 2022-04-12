Такое убеждение, как пишет Politeka.net, в беседе с правозащитником и юристом Марком Фейгиным высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Кроме того, мирный договор с рф в таких условиях – невозможен.
«Мирный договор на этих условиях не будет подписан, будет продолжаться война. Только война на тех условиях, что нам идет вооружение, а России брать его неоткуда. И это преимущество очень долгое, мы его будем реализовывать. Постепенно, медленно вытягивать на себя. Это будет очень много крови с нашей стороны, дополнительных усилий, грандиозные проблемы для экономики...» - пояснил Арестович.
По словам советника главы ОП, врага на украинской земле будут уничтожать буквально по миллиметру.
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
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«И мы постепенно, по миллиметру, с кровью и крошащимися зубами будем вытягивать это преимущество, будем уничтожать, уничтожать и уничтожать. Пока не уничтожим всех, кто пришел на эту землю», - заявил Арестович.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, враг перейдет к наступлению в ближайшие дни.
Также сообщалось, что Владимир Путин провел масштабные чистки в ФСБ.
Кроме того, согласно данным разведки Британии, российские оккупанты могут нанести удар по Украине фосфорными боеприпасами.