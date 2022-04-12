Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Генштабе ВСУ.

«Знакомьтесь: военнослужащие 1-й батальонной тактической группы 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии и 58-й армии южного военного округа. Место дислокации этого подразделения – город Шали…», - сообщили в Генштабе, опубликовав фото, на некоторых из которых можно увидеть изуродованные тела.

В Генштабе уточнили, что это лишь часть батальонной тактической группы, которую воины Сил обороны Украины уничтожили во время штурма ряда населенных пунктов в Донецкой области.

«Командир БТГр вместе со своим начальником штаба были ликвидированы при обстреле в своей БМП-3. Из всех находившихся в той машине временно выжил только сержант Магомедов. Обгоревшего, немногословного и почти мертвого его нашли наши воины», - уточнили в Генштабе.

Сообщается также, что в составе уничтоженного подразделения было много участников массовых убийств мирного населения Сирии.

«Как выяснилось, опыт войны с беззащитными людьми не помог россиянам во время встречи с нашими защитниками» - заключили в Генштабе ВСУ.

Напомним, оккупанты массово отказываются ехать в Украину.

Также сообщалось, что силы ВСУ нанесли мощный удар по врагу на Луганщине.

Также Politeka.net писала, что Путин устроил массовые чистки в ФСБ.