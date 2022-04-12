Российские солдаты отказываются идти в наступление и саботируют приказы, некоторые из подразделений уже на грани бунта.

Об этом свидетельствуют многочисленные перехваты, пишет Politeka.net со ссылкой на СБУ.

«Вот как в этом разговоре «ответчика» с матерью. Воин из Краснодарского края говорит, что ему надоело «сидеть, смотреть, как по нам лупят, а мы в ответ ничего не можем сделать», - комментируют в СБУ новый аудиоперехват.

Также в разговоре оккупант жалуется, что о его подразделении слагают легенды как о «смертном полку». Так что больше не хочет быть «фаршем». В конце концов 90% его коллег также отказались идти в новое наступление.

«…нас со 150 человек - 130 таких, как я», - сообщил захватчик.

Также он рассказал, что после того как полковнику не удалось убедить их ринуться в атаку, к ним привезли священника. Но на предложение «отказников» возглавить, колонну, отправляющуюся на передовую, отказались и полковник, и священнослужитель.

Так что солдаты «…спокойно, плюнул им под ноги, ушли». Командование на саботаж не реагирует, потому что «…сейчас он на нашего быканет, того переключит, в ногу шмальнет…».

Отметим, что ранее о массовом нежелании оккупантов воевать на территории Украины неоднократно заявляли в украинской разведке и Минобороны.

О массовом отказе заявлял и глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Так, Ким сообщил, что в Украину отправляются военнослужащие из далних регионов РФ, где «нет интернета». Те же, у кого есть доступ к информации - под любыми предлогами отказываются от ведения боевых действий на территории Украины.

Также сообщалось, что, по словам Арестовича, оккупантов ждет "большой сюрприз" на востоке.

Кроме того Politeka.net писала, что Путин провел масштабные чистки в ФСБ.