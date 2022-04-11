Украинские защитники показали, какую разминку устраивают российским оккупантам. Они эффектно ударили по оккупантам, которые стояли у дороги. Более того выстрел был совершен из трофейного танка оккупантов.
Видео атаки было опубликовано в паблике Телеграмм портала Киев Оперативный.
"Украинские военные с "трофейного" российского танка в упор расстреляли группу оккупантов. Вероятней всего, они приняли танк "за свой", но чуть-чуть не повезло", - говорится в сообщении.
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На кадрах видны точные попадания по технике и оккупантам, стоявшей в посадке у дороги среди украинского леса. Оккупанты загорелись и превратились в угольки после удачного выстрела украинских защитников.
Напомним, РФ может ударить запрещенными боеприпасами: Британия обнародовала новые данные разведки.
Как сообщала Politeka, войска рф накапливают силы, никаких затишья и стабилизации нет.
Также Politeka писала, что бойцов ВСУ усилят необходимым оружием, в США раскрыли детали.