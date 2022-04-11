Украинские защитники показали, какую разминку устраивают российским оккупантам. Они эффектно ударили по оккупантам, которые стояли у дороги. Более того выстрел был совершен из трофейного танка оккупантов.

Видео атаки было опубликовано в паблике Телеграмм портала Киев Оперативный.

"Украинские военные с "трофейного" российского танка в упор расстреляли группу оккупантов. Вероятней всего, они приняли танк "за свой", но чуть-чуть не повезло", - говорится в сообщении.

На кадрах видны точные попадания по технике и оккупантам, стоявшей в посадке у дороги среди украинского леса. Оккупанты загорелись и превратились в угольки после удачного выстрела украинских защитников.

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