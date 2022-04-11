В онлайн-словаре англоязычного сленга Urban Dictionary появился новый глагол из-за войны в Украине. Об этом говорится на сайте словаря.
В словаре появился глагол Ukrained, что значит — "отукраинить". Авторы так описывают суть нового слова: "когда ты Россия и врываешься в страну, а в ответ получаешь унижение на глобальном уровне. Пример употребления: "Россия была отукраинена".
В онлайн-словаре Urban Dictionary собраны миллионы слов и идиом англоязычного сленга. Материалы словаря редактируют волонтеры, а оценивают их посетители сайт.
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Определения в Urban Dictionary истолковывают сленг, неологизмы, субкультурные изречения, фразы и явления, отсутствующие в стандартных словарях. Для большинства слов существует несколько определений с соответствующими примерами.
Напомним, миф о том, что россияне своих не бросают, окончательно разрушен.
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