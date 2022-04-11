Украинские танкисты и разведчики захватили в бою российский танк Т-80БВ - предмет гордости российских оккупантов. Руководил операцией командир, в начале апреля получивший звание Героя Украины. Об этом сообщили в 3-й танковой бригаде ВСУ.
Во время боя воины не только захватили ценный трофей, но и не дали врагу продвинуться вперед на важном участке фронта.
"На наши позиции двинулись четыре вражеских танка. И вновь безупречная работа наших разведчиков! Они четко вычислили координаты орковских "коробочек". А украинская артиллерия встретила их заградительным огнем. Один из рашистских танков стал трофеем наших бойцов", – сообщили в пресс-службе бригады.
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
Оккупанты рф уже проиграли "битву за Донбасс": какие фатальные ошибки были сделаны
"Уже нет сомнения": стало известно, почему высадка десанта рф невозможна в Одессе
Сломали девушке всю жизнь: в Беларуси российские солдаты начали вести себя как в Буче
Боем командовал командир одного из танковых подразделений бригады. Он уже неоднократно проявлял решительность, смекалку и исключительную отвагу. 2 апреля этот защитник Украины был удостоен звания Героя Украины.
Напомним, миф о том, что россияне своих не бросают, окончательно разрушен.
Как сообщала Politeka, бойцы ВСУ "поджарили" оккупантов, видео блистательного удара.
Также Politeka писала, что российские оккупанты оконфузились в Украине, видео.