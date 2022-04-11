Об этом Владимир Зеленский заявил в своем обращении к парламенту Южной Кореи.
«Мы нуждаемся в системах противовоздушной обороны, нуждаемся в самолетах, танках, другой бронетехнике, артиллерийских системах и боеприпасах. И у вас есть то, что может быть незаменимым для нас.
У вас есть это. Бронированные машины, противовоздушное, противотанковое, противокорабельное оружие», - сказал Зеленский в своем обращении.
Президент также призвал действовать быстро и заверил, что предоставление необходимого оружия Украине – значит не только спасти жизнь украинцев и деблокировать целые города, но и спасти другие государства от дальнейшего разрастания российской агрессии.
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«Россия только начала с Украины. Следующие шаги их плана – уничтожение других стран. Попытка покорить и другие соседние народы. Россия хочет доминировать. И считает, что может сделать это только одним способом: бросить свою армию, воспитанную в тотальном бесправии, на то, чтобы уничтожить все, что позволяет жить другим народам", – подчеркнул в своем обращении Зеленский.
Президент Украины также назвал чудовищную цифру жертв в Мариуполе. По его словам – это десятки тысяч человек.
«Худшая ситуация в Мариуполе... Мариуполь разрушен. Там десятки тысяч погибших. Но даже несмотря на это, россияне не останавливают наступательную операцию. Они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был показательно уничтоженным городом», - сказал глава украинского государства.
Отметим, что стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall выразил готовность поставлять Украине до 50 списанных основных боевых танков Leopard 1 и до 60 БМП Marder. Об этом пишет издание. Handelsblatt.
«Первый Leopard 1 может быть доставлен через шесть недель», - заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер
Но для этих поставок необходимо одобрение федерального правительства.
Leopard 1 - основной танк ФРГ, выпускался в 60-80-х годах прошлого века. C 2010 года в ВС ФРГ ему на смену пришел Leopard 2.
Напомним, ранее Алексей Арестович предупредил, что Украину ждет судьба Израиля и єто не последняя война с Россией.
Также Politeka.net писала, что, согласно данным украинской разведки, россияне готовятся к партизанской войне на своей территории.
Кроме того Politeka.net писала, что в Украину прибыли французские жандармы.