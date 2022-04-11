Как пишет Politeka.net, украинцы уже 47-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Самая сложная ситуация остается в Мариуполе, где украинские защитники остаются в окруженном городе. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал ситуацию с этим направлением в своем тг-канале.
"Продолжается оборона Мариуполя.
Связь с подразделениями сил обороны, героически удерживающими город, устойчива и поддерживается.
Подчеркиваю, что проведение оборонных операций не является темой публичных обсуждений.
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Мы делаем возможное и невозможное для Победы и сохранения жизни личного состава и мирных жителей во всех направлениях.
Верьте в Вооруженные Силы Украины!", - написал Залужный.
Стоить отметить, что до этого защитники Мариуполя, полк "Азов", записал обращение, в котором сообщали, что уже 2 недели никто не берет трубку.
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