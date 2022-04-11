Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал об обороне Мариуполя, где украинские защитники находятся в окружении.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 47-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Самая сложная ситуация остается в Мариуполе, где украинские защитники остаются в окруженном городе. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал ситуацию с этим направлением в своем тг-канале.

"Продолжается оборона Мариуполя.

Связь с подразделениями сил обороны, героически удерживающими город, устойчива и поддерживается.

Подчеркиваю, что проведение оборонных операций не является темой публичных обсуждений.

Мы делаем возможное и невозможное для Победы и сохранения жизни личного состава и мирных жителей во всех направлениях.

Верьте в Вооруженные Силы Украины!", - написал Залужный.

Стоить отметить, что до этого защитники Мариуполя, полк "Азов", записал обращение, в котором сообщали, что уже 2 недели никто не берет трубку.

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