Ситуация в Мариуполе критическая, нужно идти на помощь по всем направлениям, каждый час имеет значение - защитники города делают все возможное.

Защитники Мариуполя в полной блокаде в почти полностью захваченном врагом городе продолжают держать оборону. И уничтожают технику и живую силу противника.

Бойцы полка "Азов" показали, как отрабатывают по танкам оккупантов на улицах Мариуполя.

"Их в десять раз больше, у них самолеты и корабли, у них много техники... Но полк "Азов" продолжает уничтожать оккупанта на улицах украинского Мариуполя!" – отметили защитники несгибаемого города.

На видео видно, как украинцы точными ударами уничтожают вражескую технику, которую оккупанты расставили прямо под домами.

Стоит отметить, что ситуация в Мариуполе сейчас является критической. С 1 марта в течение 40 дней украинские воины противостоят врагу, который во много раз преобладает в живой силе, авиации, артиллерии и бронетехнике.

Напомним, украинские защитники захватили ценный трофей, фото.

Как сообщала Politeka, украинские защитники приводят в порядок трофейную технику, видео.

Также Politeka писала, что оккупанты замели следы на Черниговщине во время панического бегства.