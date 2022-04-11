Защитники Мариуполя в полной блокаде в почти полностью захваченном врагом городе продолжают держать оборону. И уничтожают технику и живую силу противника.
Бойцы полка "Азов" показали, как отрабатывают по танкам оккупантов на улицах Мариуполя.
"Их в десять раз больше, у них самолеты и корабли, у них много техники... Но полк "Азов" продолжает уничтожать оккупанта на улицах украинского Мариуполя!" – отметили защитники несгибаемого города.
На видео видно, как украинцы точными ударами уничтожают вражескую технику, которую оккупанты расставили прямо под домами.
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Стоит отметить, что ситуация в Мариуполе сейчас является критической. С 1 марта в течение 40 дней украинские воины противостоят врагу, который во много раз преобладает в живой силе, авиации, артиллерии и бронетехнике.
Напомним, украинские защитники захватили ценный трофей, фото.
Как сообщала Politeka, украинские защитники приводят в порядок трофейную технику, видео.
Также Politeka писала, что оккупанты замели следы на Черниговщине во время панического бегства.