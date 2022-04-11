Как пишет Politeka.net, украинцы уже 47-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. В начале апреля врага удалось выдавить из Киевской области, после чего весь мир увидел ужасы российской оккупации. Премьр Украины Денис Шмыгаль с литовской коллегой Ингридой Шимоните посетил Бородяку под Киевом, чтобы лично увидеть, что там происходило.
"Бородянка – одна из болезненных ран на теле Украины. Сегодня посетили освобожденный пгт на Киевщине с Премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните. Последствия оккупации русскими варварами ужасают. Смерть и руина – это то, что несет так называемый «русский мир». Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных домов. Уничтожены бомбами. Это все, на что способен враг – воевать с мирным населением.
Мы привлечем к ответственности каждого, кто виноват в этих зверствах. Литва, наши европейские партнеры поддерживают нас на пути установления справедливости", - написал Шмыгаль в Фейсбуке.
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