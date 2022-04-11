Как пишет Politeka.net, россия объявила дефолт по внешнему долгу. Об этом сообщило CNN со ссылкой на рейтинговое агентство S&P.
Как отмечает издание, россия предложила держателям облигаций выплаты в рублях, а не долларах. Рейтинговое агентство сообщает, что выборочный дефолт объявляется, когда предприятие не выполнило свои обязательства по конкретному обязательству. Теперь у россии есть 30-дневный льготный период начиная с четвертого апреля, чтобы заплатить по капиталу и процентам. Полный валютный дефолт москвы будет первым в истории страны за более чем столетие. В прошлый раз Ленин отказался от облигаций, который выпускало царское правительство.
В Белом доме уже подтвердили информацию. Сотрудник администрации Джо Байдена Джон Купер написал пост в твиттер.
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"BREAKING: Россия объявила дефолт по своему внешнему долгу", - написано было в посте.