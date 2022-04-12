Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки в Донецкой и Луганской областях нашими воинами было отбито шесть атак врага.
Также были уничтожены четыре танка, пять единиц бронированной, двадцать шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника. Кроме того, враг потерял один самолет, два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата.
Силами ВСУ были выявлены признаки усиления системы противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Мелитополь и Иловайск.
«Вероятно, в дальнейшем противник будет пытаться взять под контроль город Мариуполь, завладеть Попасной и вести наступление в Курахово с целью выхода на административные границы Донецкой области», - пояснили в Генштабе.
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
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Добавим, что в то же время мэр Мариуполя назвал три циничных плана россиян в отношении погибших горожан.
«Первый план – это захоранивать эти тела в братских могилах. Второй план – они подогнали мобильный крематорий, они в виде фур стоят, там такая труба, в которую они складывать планируют и сжигать эти тела, прятать свои циничные преступления. И третий план, говорят, в Харцызске есть большой крематорий, хотят туда вывозить и там сжигать тела», – рассказал Вадим Бойченко.
По его словам, тела убитых мариупольцев, счет которых идет на тысячи, уже вывозят с улиц города на специальные склады-накопители.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сказал, что погибших в Мариуполе уже десятки тысяч.
Напомним, оккупанты перебрасывают самолеты и переодеваются в гражданскую одежду.
Также сообщалось, что в Мариуполе могла быть совершена химическая атака.
Кроме того Politeka.net писала, что вояки рф массово отказіваются идти в наступление.