Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа. О причинах сообщу позже», — пояснил глава региона.

Добавим, ранее в украинской разведке сообщили, что россияне готовятся к партизанской войне на своей территории.

Так, согласно данным разведки, Министерство транспорта РФ обязало обеспечить взаимодействие российской железной дороги с МВД и ФСБ. Повышенные меры безопасности связаны с "угрозой вмешательства в работу объектов транспортной инфраструктуры, находящихся на границах Ростовской области и Краснодарского края".

"Впервые контрдиверсионные мероприятия на российской железной дороге были введены с началом агрессии против Украины на короткий срок, в расчете на быстрый блицкриг. После провала первоначального плана их действие регулярно продолжают и усиливают", — говорилось в сообщении разведки.

Добавим, что в то же время в Беларуси продолжается "рельсовая война" – на железной дороге уже зафиксировано более 80 актов"терроризма и саботажа". По данным силовиков республики, все нападения имели похожий почерк.

Напомним, битва за Донбасс близится к точке кипения, в британской разведке назвали сроки.

Также Politeka.net сообщала, что выжившие рассказали о кошмаре, который творился в Чернигове.

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