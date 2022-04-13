Танкист 28-й бригады Сергей убежден, что его собратьям, украинской армии удастся уничтожить врага и вернуть все наши земли гораздо раньше, чем врач позволит ему снова встать на ноги.

Украинскому танкисту удалось выжить после того, как в его танк попали российские военные. Он прополз 6 километров с перебитыми ногами и уцелел.

Об этом сообщили в Раздельнянской городской территориальной общине.

Механик танка Т-64, боец ​​28-й отдельной механизированной бригады Рыцарей Зимнего похода Сергей, в тот день он уже вторично заходил в разбитый оккупантами поселок на Юге нашей страны. Его броня шла первой, вдруг – вспышка и взрыв. Его танк подорвался на мине.

Он вспоминает, как после того очнулся, понял, что его ранило. Он был внутри взорванного танка и решил спасаться. Он смог вылезти, отползти несколько метров к обочине дороги и скатиться с нее.

Повсюду раздавались очередные взрывы. Сергей рыл землю руками, разгребал под собой ил и старые листья, зарываясь в них все глубже и глубже.

Захватчики подъехали осмотреть место взрыва, но, к счастью, не увидели его. Бои продолжались.

Затем, с перебитыми ногами, он преодолел ползком около 6 км. Оказавшись на возвышении, боец позвонил сослуживцам, которые считали его погибшим. Собратья успели спасти танкиста.

Медикам пока сложно давать прогнозы, но они говорят, что Сергей сможет ходить через шесть месяцев.

Танкист 28-й бригады Сергей убежден, что его собратьям, украинской армии удастся уничтожить врага и вернуть все наши земли гораздо раньше, чем врач позволит ему снова встать на ноги.

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