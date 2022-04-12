За последние сутки на территории Донецкой и Луганской областей украинская армия отбила 6 атак врага.

Таковы новые данные Генштаба ЗСУ, пишет Politeka.net. Тем временем в Сети появились кадры, на которых видно большое количество сгоревшей техники противника.

Как утверждается, на видео - Новоайдара Луганской области.

«ВСУ в районе Новоайдара (Луганская область) неплохо так поджарили оккупантов. Боеприпасы, техника и сопутствующие потери», - говорится в комментарии к видео.

В то же время сообщается, что россияне уничтожили в области еще 12 жилых домов.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в Лисичанске погиб мирный житель, еще три человека ранены, двоих вовремя эвакуировали из-под обстрелов. В Рубежном загорелись три дома.

Отмечается, что очень часто спасатели получают вызовы с территории города, где уже почти месяц находятся кадыровцы или непосредственно в зоне активных боевых действий. Поэтому пожаров и, соответственно, разрушений в Рубежном намного больше.

Два дома пылали ночью в Павлограде под Северодонецком, еще два и несколько хозяйственных построек – в Новодружеске.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Россия не остановится на Украине.

Также Politeka.net писала, что военные рф массово отказіваются идти в наступление.

Кроме того Politeka.net писала, что опыт войны в Сирии не помог оккупантам при встрече с бойцами ВСУ.