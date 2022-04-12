Российские военные терпят значительные потери с начала полномасштабной войны против Украины.

Украинские военные продолжают давать жесткий отпор оккупантам. На этот раз бойцы Вооруженных сил уничтожили российских солдат вместе с их техникой.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"Вот так артиллерийские подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожают русских оккупантов вместе с их бронетехникой. Противник будет уничтожен, а украинская земля – полностью очищена от захватчиков!", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что российские военные терпят значительные потери с начала полномасштабной войны против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли 19600 личного состава.

Кроме того защитники Украины в течение 11 апреля отбили 6 вражеских атак в Донецкой и Луганской областях. Российские оккупанты понесли значительные потери.

Напомним, украинские защитники захватили ценный трофей, фото.

Как сообщала Politeka, украинские защитники приводят в порядок трофейную технику, видео.

Также Politeka писала, что оккупанты замели следы на Черниговщине во время панического бегства.