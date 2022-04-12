Украинские военные продолжают давать жесткий отпор оккупантам. На этот раз бойцы Вооруженных сил уничтожили российских солдат вместе с их техникой.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
"Вот так артиллерийские подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожают русских оккупантов вместе с их бронетехникой. Противник будет уничтожен, а украинская земля – полностью очищена от захватчиков!", - говорится в сообщении.
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Стоит отметить, что российские военные терпят значительные потери с начала полномасштабной войны против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли 19600 личного состава.
Кроме того защитники Украины в течение 11 апреля отбили 6 вражеских атак в Донецкой и Луганской областях. Российские оккупанты понесли значительные потери.
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