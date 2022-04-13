Аэроразведка показала, как наши воины мастерски разносят позиции врага и уничтожают их технику.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале аэроразведки Украины.

«Украинцы помогают нам с дронами. Запад – с NLAWами. Благодаря этому Аэроразведка и бойцы ВСУ организуют прожарку орков и уничтожение их техники», - говорится в комментарии к опубликованному видео.

NLAW — противотанковая ракета, разработанная совместно британцами (Thales Air Defense) и шведами (Saab Bofors Dynamics), относится к тому же классу, что и Javelin, TOW или Spike.

Британское правительство начало поставлять их в Украину с 17 января. На конец марта Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины более 4000 противотанковых ракетных комплексов NLAW.

Отметим, что одним из операторов NLAW на передовой стал Украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов.

«Херачат по нам сильно, но наша арта бьет еще сильнее и точнее. Научился строить блиндаж и жить в окопе, освоил пулемет и гранатомет, стал оператором NLAW, жду встречи с ордынским танком», - рассказывал Сенцов.

Добавим, что в то же время в Офисе президента Украины отмечают, что страны ЕС ускорились в предоставлении Украине оружия, но для победы в войне с россией нужно действовать еще быстрее.

Напомним, в британской разведке назвали сроки битвы за Донбасс.

Также сообщалось, что Алексей Арестович объяснил, почему Украине выгодно, чобы Путин "еще пожил".

Кроме того Politeka.net писала, что ВСУ превратили оккупантов в пепел.