Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале аэроразведки Украины.
«Украинцы помогают нам с дронами. Запад – с NLAWами. Благодаря этому Аэроразведка и бойцы ВСУ организуют прожарку орков и уничтожение их техники», - говорится в комментарии к опубликованному видео.
NLAW — противотанковая ракета, разработанная совместно британцами (Thales Air Defense) и шведами (Saab Bofors Dynamics), относится к тому же классу, что и Javelin, TOW или Spike.
Британское правительство начало поставлять их в Украину с 17 января. На конец марта Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины более 4000 противотанковых ракетных комплексов NLAW.
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Отметим, что одним из операторов NLAW на передовой стал Украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов.
«Херачат по нам сильно, но наша арта бьет еще сильнее и точнее. Научился строить блиндаж и жить в окопе, освоил пулемет и гранатомет, стал оператором NLAW, жду встречи с ордынским танком», - рассказывал Сенцов.
Добавим, что в то же время в Офисе президента Украины отмечают, что страны ЕС ускорились в предоставлении Украине оружия, но для победы в войне с россией нужно действовать еще быстрее.
Напомним, в британской разведке назвали сроки битвы за Донбасс.
Также сообщалось, что Алексей Арестович объяснил, почему Украине выгодно, чобы Путин "еще пожил".
Кроме того Politeka.net писала, что ВСУ превратили оккупантов в пепел.