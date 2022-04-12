Россияне на глазах у всего мира «совершают фантастически бессмысленное политико-информационное самоубийство».

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины и член переговорной группы Михаил Подоляк.

Так, Подоляк отметил, что россия «истерически» закрыла все свободные медиа, изгнала из страны почти всех иностранных корреспондентов, ликвидировала онлайн-площадки, «заменив их собственными инфантильными суррогатами» и принимает решение о немедленном внесудебном закрытии любого СМИ лишь по представлению прокуратуры.

«Роскомнадзор присылает письма с угрозами международным сервисам со штаб-квартирами в других странах («Категорически запрещаем оскорблять РФ, иначе организуем ядерную зиму!»). Панически боится вести публичные дискуссии. В студиях своих пропагандистских ток-шоу собирает клиентов строго по «психиатрическим паспортам соответствия», - отмечает Подоляк.

И вот на фоне всего этого, пишет советник главы ОП, рф «жалобно так скулит».

«А почему вы нам не верите? Почему мир нам не верит? Мы же честны, открыты, несем правду и только правду? Это же Украина, которая аккредитовала на войну более 6 тысяч иностранных корреспондентов и позволяет миру практически вживую видеть бучанский, краматорский, мариупольский ужас россиян, создает фейки»… Фантастически бессмысленное политико-информационное самоубийство россиян на виду у всего мира», - констатировал происходящее Подоляк.

Отметим, ранее Михаил Подоляк сообщил, что позиции Украины на переговорах с Россией будут зависеть от успехов на фронте.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Россия не остановится на Украине.

Также Politeka.net писала, что военные рф массово отказіваются идти в наступление.

Кроме того Politeka.net писала, что опыт войны в Сирии не помог оккупантам при встрече с бойцами ВСУ.