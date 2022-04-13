Народные депутаты Украины хотят запретить российскую музыку на радио и телевидении. Ограничения предлагают ввести, не дожидаясь окончания войны. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде. Запрет на российскую музыку будет касаться также и ее исполнения гражданами и резидентами государства-агрессора.

Такие треки нельзя будет услышать:

  • по радио и телевидению;
  • в развлекательных заведениях;
  • в общественном транспорте (у коммунальных и частных перевозчиков);
  • в учебных заведениях, учреждениях культуры и отдыха;
  • в гостиничном и ресторанном бизнесе;
  • в кинотеатрах;
  • в общественном пространстве.

Верховная Рада

Также предлагается увеличить квоты украинской музыки в радиоэфире музыкальных радиостанций и музыкальных телеканалов – до 50%. В настоящее время эта доля составляет 35% от общего объема песен в течение суток.

смартофон-музыка

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