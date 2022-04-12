Российские оккупанты продолжают нести сокрушительные потери на украинской земле. Количество тех, кто уже никогда не вернется домой, в Россию, растет.

Так, 93-тя ОМБр «Холодный Яр» опубликовала новые кадры с места жгучей «встречи» с оккупантами.

"Вторая в мире" армия продолжает понемногу заканчиваться, а 93 бригада Холодний Яр продолжает ей в этом помогать. Все российские нарративы про "силу в правде" и "своих не бросаем", которыми они годами кормят свое население, на поверку оказываются "липой" и подделкой", - прокомментировали в бригаде результаты атаки, в которой враг понес потери.

Добавим, что кое-кто из комментаторов обратил внимание на юный возраст военнослужащих рф. Так, на опубликованном документе можно увидеть, что на войну в Украину россия бросила парня 2003 года рождения.

"Не страна, а сплошная рашистская пыточная", "Бросают детей на войну. Дети еще глупенькие. Родители-подонки", "Путинюнген", - комментируют пользователи Facebook.

Напомним, по новым данным Генштаба ВСУ, потери врага в живой силе на утро 12 апреля уже составили 19 600 человек.

Также силы ВСУ уничтожили уже 157 самолетов и 140 вертолетов.

Добавим, стало известно количество пострадавших в результате возможной химатаки оккупантов на Мариуполь.

Также сообщалось, что, по словам Михаила Подоляка, мир является свидетелем "фантастически бессмысленного политико-информационное самоубийства" россиян.

Кроме того Politeka.net писала, что жительница Ирпеня рассказала, как пережила месяц оккупации.