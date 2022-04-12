Они не знают, что такое унитаз и боятся смарт-пылесосов, для них дупло, пожалуй, было пятизвездочной гостиницей.

В Николаевской области оккупанты жили прямо в дупле. Об этом с фото доказательствами сообщил нардеп Игорь Негулевский на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Он рассказал, что во время того, как оккупанты заняли позиции в селе Кандыбино, они обустроили себе уютное гнездо и жили там, пока украинские военные не выгнали их из села.

«Это дупло и в нем жили рашисты. Я сейчас не шучу. Сегодня были в селе Кандыбине Константиновской ТГ и увидели это. Рашисты заняли позиции в деревне, пока их отсюда не угнали наши военные.

То есть реально жили в дупле. Ели здесь, спали, все обс*рали в прямом и переносном смысле. Хотя, учитывая, что упыри » - пишет нардеп.

Люди, пострадавшие от применения врагом ядовитого вещества неизвестного происхождения в Мариуполе Донецкой области, находятся в относительно удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в Telegram отдельного отряда специального назначения "Азов".

Отмечается, что сейчас обследовать место событий в полной мере невозможно, поскольку оккупанты не прекращают обстрелы для сокрытия собственных преступлений. Очевидец рассказал, что после распыления неизвестного вещества над эпицентром стоял вроде бы белый туман.

Напомним, стало известно количество пострадавших в результате возможной химатаки оккупантов на Мариуполь.

Также Politeka писала, что оккупанты в Мариуполе подготовили сразу три циничных плана по заметанию следов.

Как Politeka писала, что мэр Мариуполя назвал количество жертв оккупантов в блокадном городе.