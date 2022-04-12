Мы не сдавали позиций, мы держали каждый клочок этого города по нашей возможности, говорят украинские защитники.

Как пишет Politeka.net, защитники Мариуполя из 36-й бригады морской пехоты заявили, что они держат до последней обороны города. Об этом стало известно из заявления самих защитников из 36 бригады морской пехоты, записи появились в социальных сетях.

«Мы – защитники Мариуполя, 36 бригада морской пехоты, которая до последнего до последнего держала и держит оборону этого города. Мы не сдавали позиций, мы держали каждый клочок этого города по нашей возможности. Но реалии такие, что город оказался в блокаде, в кольце, и никакого подвоза боеприпасов продовольствия не происходило. Держали до конца» - делятся мыслями воины.

Они отмечают, что очень благодарны каждому украинцу, который старался помочь, верил в их победу и продолжает поддерживать, ведь поэтому они «не оставили свои позиции, мы остались верны!».

По его словам, все украинцы должны помнить цену этого сопротивления и завершить дело.

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"Украинские мирные жители платят слишком высокую цену за эту войну", - говорит он.

"То что мы увидели, нас совершенно шокировало. Мы видели открытую могилу во дворе церкви...Там было примерно 280 тел, которые принесли местные жители. Эти тела просто лежали на улицах, пока шли боевые действия. Это сцена преступления", - сказал в видео заместитель Генсека ООН.

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