Алексей Арестович записал видео, в котором раздал рекомендации украинцам, как справляться со стрессом во время войны.

Советник главы ОП Алексей Арестович записал видеообращение, в котором предупредил украинцев, что второй этап войны может быть тяжелее, чем первый, и рассказал, что нужно, чтобы выдержать психологически и пережить этот сложный период.

В видеообращении Арестович отметил, что сейчас время, когда мы устали, измотались, а противник научился. Советник подчеркнул, что Россия еще имеет много солдат, наступления будут, но это будут наступления очень разбитых и деморализованных военных.

"Их будут собирать с миру по нитке. На одного небитого – 10 битых. То есть, если они битые, они будут осторожнее действовать и согласно всем правилам боевой науки", – отметил Арестович.

В то же время действовать осторожно нужно и нам. В частности, не поддаваться панике, когда появляется неоднозначная информация, как вот о наступлении из Беларуси, возможном применении химического оружия в Мариуполе, или о том, что наши сдаются в плен – все это враг использует, как психологическое давление на нас.

По словам Арестовича, есть два простых правила, как пережить этот сложный период. А он будет сложный.

"Будет сложный период, потому что будут тяжелые новости с фронта и потери, и отступления, и возможен повтор Краматорска. Мы же имеем дело с россиянами – они как били, так и будут бить по живым кварталам, по городам", – объяснил Арестович.

Также будет трудно, потому что уже нет той психологической крепости, чтобы это все выдерживать.

Чувство вины будет разрушать украинцев

Советник отметил, что в Киеве, и в других городах, где уже отошла опасность, у людей возникает чувство вины и оно будет сильно разрушать людей. Даже больше, чем новости о применении оружия.

"Психология это объясняет, как ложное чувство вины. И именно его сейчас испытывает много людей. И именно это ощущение ищет "на кого же сбросить проекцию". Кто сдал Мариуполь, на кого же это сбросить, который кстати, никто не сдал", – добавил Алексей.

Что поможет вам выстоять

Понимание происходящего.

Надо мыслить не категориями "квартиры или этажа", это когда ссорятся соседи одного этажа, а категорией "общего дома", когда мы понимаем, что на этажах может происходить разное, например, могут ссориться представители разных политических сил, но у нас общий дом, в интересах которого нужно действовать.

Арестович в частности посоветовал визуализировать: что вот сейчас вы в своей комнате с кем-то спорите, но есть общий дом и мы либо вместе утонем, либо вместе выстоим и расцветем.

"Все будет хорошо!", - подытожил свое обращение Арестович.

Напомним, "Главное – предохраняйся": жена оккупанта призвала мужа к военным преступлениям над украинками.

Как сообщала Politeka, Взрыв на трассе Чернигов-Киев: украинцев предупредили о новой опасности от оккупантов.

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