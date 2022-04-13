Российские захватчики ввели в приграничных с Украиной районах и на временно оккупированной территории Крыма так называемый “желтый уровень террористической угрозы”. Он будет действовать до 26 апреля.

Как сообщают в Генштабе ВСУ эти меры, вероятно, проводятся с целью организации перемещения военной техники, вооружения и личного состава на территорию Украины.

Также в Генштабе сообщили, что на Южнобугском направлении враг пытается овладеть отдельными населенными пунктами, успеха не имеет.

На Слобожанском направлении продолжается частичное блокирование и артиллерийские обстрелы Харькова. На некоторых временно занятых территориях враг формирует подразделений так называемой “народной милиции”.

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Ведет наступление в районе металлургического комплекса Азовсталь и морского порта.

Согласно новым данным, на территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбили шесть атак врага, уничтожено две единицы автомобильной техники и три артиллерийские системы противника.Также был сбит вражеский самолет Су-25.

Противник существенно уменьшил использование авиации в связи с погодными условиями.

Напомним, в Сети опубликовали кадры с места трагедии на Киевщине, где оккупанты расстреляли семью с малышом.

Также сообщалось, что родные захватчиков ждут их домой с "трофеями".

Кроме того Politeka.net писала, что бойцы ВСУ нещадно разносят позиции врага.