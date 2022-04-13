Как сообщают в Генштабе ВСУ эти меры, вероятно, проводятся с целью организации перемещения военной техники, вооружения и личного состава на территорию Украины.
Также в Генштабе сообщили, что на Южнобугском направлении враг пытается овладеть отдельными населенными пунктами, успеха не имеет.
На Слобожанском направлении продолжается частичное блокирование и артиллерийские обстрелы Харькова. На некоторых временно занятых территориях враг формирует подразделений так называемой “народной милиции”.
На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Ведет наступление в районе металлургического комплекса Азовсталь и морского порта.
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
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Согласно новым данным, на территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбили шесть атак врага, уничтожено две единицы автомобильной техники и три артиллерийские системы противника.Также был сбит вражеский самолет Су-25.
Противник существенно уменьшил использование авиации в связи с погодными условиями.
Напомним, в Сети опубликовали кадры с места трагедии на Киевщине, где оккупанты расстреляли семью с малышом.
Также сообщалось, что родные захватчиков ждут их домой с "трофеями".
Кроме того Politeka.net писала, что бойцы ВСУ нещадно разносят позиции врага.