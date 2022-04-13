Назначение Россией генерала армии Александра Дворникова командующим войной в Украине представляет собой попытку централизовать командование и управление.

Об этом говорится в новой сводке разведки Британии, опубликованной на странице в Twitter Министерства обороны Великобритании.

Так, отмечается, что неспособность к слаженным и скоординированным военным действиям до сих пор мешала российскому вторжению.

Как и многие высокопоставленные российские генералы, Дворников имеет опыт командования в Сирии. Кроме того, с 2016 года он командует Южным военным округом России, граничащим с Донбассом, - сообщили в разведке.

Также в сводке отмечается, что Российские сообщения недавно подчеркивали прогрессирующее наступление на Донбассе по мере того, как российские силы переориентируются на восток.

Выбор Дворникова еще раз демонстрирует, как решительное украинское сопротивление и неэффективное довоенное планирование вынудили Россию пересмотреть свои действия, - указывают в Минобороны Великобритании.

Отметим, ранее в США заявили, что российский генерал Александр Дворников, возглавивший оккупационные войска РФ в войне против Украины, продолжит совершать жестокие атаки против мирных жителей.

Так, советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан отетил, что у Дворникова есть резюме, которое включает жестокость против мирных жителей на других театрах военных действий — в Сирии.

«И мы можем ожидать то же самое и здесь. Этот генерал станет еще одним автором преступлений и жестокости против мирного населения Украины», — сказал Салливан.

Напомним, Россия готовится отправить в Украину новую партию "добровольцев" с боевым опытом.

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