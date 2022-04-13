Российский оккупант вызвал в Беларуси такси. Но водитель отказался его везти, когда увидел, что перед ним солдат рф. Соответствующую запись опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный".
По словам мужчины, это связано с войной рф против Украины. Он также посоветовал российскому солдату жаловаться своему руководству, если его что-то не устраивает в таком отношении.
"Здрасьте, а куда вы хотите поехать? Пока не выведут войска, мы вас не возим. До свидания. Обращайтесь к своему руководству", – сказал таксист.
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Это не в первый раз, когда мирные жители Беларуси выступают против войны, которую поддерживает руководство их страны. Жители Гродно на днях вывешивали по всем районам города украинские флаги и плакаты с надписями: "Нет войне". Кроме того, в Беларуси появились партизаны, которые снимают рельсы на вокзал на границе с Украиной.
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